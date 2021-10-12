Користувачі масово відправляють скарги на суперників, щоб їх тимчасово заблокували перед початком битви.

Популярність MMORPG New World від Amazon Games не згасає, проте в грі поступово виявляються різні проблеми. Розробники як і раніше намагаються розібратися з чергами, а тим часом сервери вже наповнили боти-рибалки. До цих неприємностей нещодавньо додалася ще одна. Користувачі з'ясували, як можна застосовувати систему скарг, щоб перемагати в кланових війнах.

Як передає GamePressure, в New World присутні компанії — місцеві аналоги гільдій, в які вступають гравці. Вони можуть битися між собою і отримувати нагороди. Окремі клани виявили нечесний спосіб перемоги. Перед стартом зіткнення члени компанії масово відправляють скарги на найсильніших бійців з ворожої гільдії. Система їх тимчасово блокує, і це призводить до проблем. Клан просто не може виставити на поле битви свій кращий склад. В результаті перемагає компанія, яка вирішила скористатися вразливістю в реалізації скарг.

На форумі New World є багато повідомлень від розлючених гравців. Вони розповідають про несправедливі блокування перед клановими зіткненнями. Модератори відреагували на проблему неоднозначно. Одні заявили, що всі скарги перевіряються вручну, а інші зізналися в автоматичній роботі системи. Як Amazon Games буде вирішувати проблему, поки незрозуміло.

Коротко про New World

New World — це перший великий успіх Amazon за 10 років існування ігрового напрямку компанії.

Гра в жанрі MMORPG ще цього літа на етапі бета-тестування привернула увагу користувачів. Тоді піковий онлайн New World в Steam перевищив 200 тисяч чоловік. Тепер на релізі цей рекорд побитий.

У New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в битвах.

Автор: Назар Степорук