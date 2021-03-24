Захід "Повернення в Ярнам" пройде з 24 березня по 7 квітня.

Сьогодні, 24 березня, виповнилося шість років з моменту релізу Bloodborne – похмурого рольового екшену від творців Dark Souls, студії FromSoftware.

На честь річниці шанувальники гри на форумі Reddit запустили івент під назвою "Повернення в Ярнам". Суть заходу в тому, щоб повернути в Bloodborne якомога більше гравців. Завдання: створити нового персонажа і якомога частіше грати в кооперативі, влаштовувати PvP-дуелі та битися з босами.

Таким чином фанати хочуть показати розробникам, що інтерес до гри не згас. Шанувальники вже не перший рік запускають "Повернення в Ярнам", і розраховують, що Sony та FromSoftware все ж випустять ремастер або навіть сиквел гри на ПК та PlayStation 5.

Цього року івент триватиме до 7 квітня.

Трейлер Bloodborne

Детальніше про Bloodborne

Bloodborne – це похмурий рольовий екшен в готичних декораціях, створений студією FromSoftware.

Дії гри розгортаються у місті Ярнам, де лютує епідемія, що перетворює людей на чудовиськ. Головний герой – мисливець, який змушений досліджувати найтемніші закутки Ярнама і битися з монстрами.

Bloodborne вийшов у 2015 році ексклюзивно на PlayStation 4, отримавши премію Британської академії в області відеоігор за найкращий ігровий дизайн, а також 92 бали на агрегаторі Metacritic. Це найвища оцінка серед усіх ігор FromSoftware.

У тому ж році гра отримала єдине доповнення під назвою The Old Hunters.

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Автор: Сергій Коршунов