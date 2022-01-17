Невезіння сотого рівня.

Торішня Forza Horizon 5 стала неймовірно популярною гоночною грою. Її вже встигли випробувати 15 мільйонів користувачів на ПК і консолях сімейства Xbox. Фанати проекту активно діляться в Мережі роликами зі своїми трюками і заїздами. А ось автор облікового запису 216doe в Twitter вирішив показати, наскільки несправедливою може бути поразка в Forza Horizon 5. Гравець опублікував ролик, в якому показав хитрий трюк суперника, який приніс перемогу.

Читайте такожУ гонці Forza Horizon 5 гравця заблокували на 8 тисяч років за жарт над диктатурою в Північній КореїНа відео демонструється, як користувач бере участь в гонці і вже наближається до фінішу. Йому залишалося кілька десятків метрів до межі, як раптово з неба прилетів суперник. Він приземлився прямо на машину гравця і залишився висіти на автомобілі до кінця заїзду. На фініші з'ясувалося, що лобова частина транспортного засобу противника перебувала трохи попереду. Через це утворилася комічна і одночасно образлива ситуація: гравець привіз суперника до фінішу, і той посів перше місце. А користувачеві довелося задовільнитися срібною медаллю.

Коротко про Forza Horizon 5

Гра переносить користувачів у відкритий світ Мексики і дозволяє взяти участь у гоночному фестивалі. Розробники реалізували карту з 11 біомами, динамічну зміну погодних умов і багатий автопарк з можливістю покращувати машини.

Forza Horizon 5 відрізняється безліччю активностей. У ній є сюжетні місії, заїзди всіх видів, трюки, пошук пам'яток і так далі. Змагатися можна як з ботами, так і з реальними людьми.

Проект Playground Games став одним із найбільш високо оцінених в минулому році. На Metacritic (версія для Xbox Series X) він отримав 92 бали після 101 рецензії.

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