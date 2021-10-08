Під ніж потрапило багато знаменитих фраз.

Півтора місяці тому влада Каліфорнії висунула ряд звинувачень Blizzard Entertainment. В оформленому судовому позові говорилося, що всередині студії процвітають домагання, дискримінація жінок і братська культура. З тих пір "Метелиця" всіляко намагається очистити добре ім'я. Перше, що вона зробила — почала видаляти образливий контент з ігор. Спочатку розробники замінили портрети жінок еротичного характеру в World of Warcraft на нейтральні картини. А тепер з популярної MMORPG прибрали десятки жартів з сексуальним підтекстом.

Як передає Wowhead, Blizzard вирізала багато анекдотів і реплік персонажів, які хтось міг вважати непристойними. Вони активувалися командами / joke та / flirt. Які саме фрази говорив персонаж, залежало від його раси і статі.

Приклади жартів, які розробники видалили з World of Warcraft:

Ти красива, мені подобається твоє волосся, ось випивка ... тепер ти готова?

Мушу тобі сказати, що я можу розплющити сталь своїми стегнами.

Коли-небудь каталася на ракеті? Моя величезна.

Повір мені... У мене є досвід у дослідженні глибоких місць.

Хіба ти не хотів би, щоб твоя дівчина була такою ж сексуальною, як я?

Це мана-черв'як у тебе в кишені, чи ти просто радий мене бачити?

Сподіваюся, ти не боїшся змій?

Пояснення дій Blizzard

Судовий позов від влади Каліфорнії обернувся для компанії катастрофою. Співробітники почали страйкувати, а гравці критикували "Метелицю" і обіцяли ігнорувати її проекти. Навіть колишні керівники опублікували заяви, де вибачилися за ситуацію з Blizzard і виступили проти будь-яких дій, пов'язаних з дискримінацією і домаганнями. На цьому тлі акції компанії втратили в ціні. Інвестори незадоволені ситуацією, що склалася. Вони звинувачують Боббі Котика, главу Activision, яка об'єднана з Blizzard, в приховуванні інформації про несприятливу атмосферу в колективі. Частина з них навіть подала до суду через втрату грошей. Ось чому "Метелиця" зараз усіма силами намагається прибрати з власних ігор будь-який контент, який може привести до нового скандалу.

Автор: Назар Степорук