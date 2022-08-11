Він вбивав супротивників виключно за допомогою пасивних ефектів.

Гравцям подобається влаштовувати собі додаткові випробування при проходженні улюблених проектів. Наприклад, нещодавно один з фанатів Elden Ring переміг найскладнішого боса голим персонажем першого рівня. А зараз не менш вражаючим досягненням відзначився стример під псевдонімом MacroBioBoi. Він пройшов Diablo II: Resurrected на пекельній складності і при цьому жодного разу безпосередньо не атакував ворогів.

Скорочений варіант забігу ентузіаста присутній в ролику нижче. MacroBioBoi вибрав в якості персонажа Чарівницю, тому що вона здатна опосередковано вбивати супротивників. Стример відразу поставив для себе жорсткі умови: не можна безпосередньо бити ворогів, брати з собою найманців, ставити пастки і створювати аури шкоди. Тобто противники повинні отримувати пошкодження тільки від пасивних ефектів, наприклад, рикошетів своїх атак.

Diablo II: Resurrected вкрай важко пройти на пекельній складності. А з такою додатковою умовою гра перетворюється на муку. Але MacroBioBoi добре знає всі особливості проекту. Він зміг підібрати екіпіровку, щоб максимізувати шкоду від пасивних умінь і спритно маневрував у важких боях. В результаті стример все ж зміг домогтися своєї мети — здолав фінального боса Діабло і завершив забіг.

Коротко про інші вражаючі досягнення гравців

Фанат Skyrim під псевдонімом i-am-not-fish витратив 600 годин реального часу, щоб поліпшити до максимального рівня всі навички в екшен-RPG.

Гравець root_b33r забрався на верхівку Арасака-тауер — найвищої будівлі в Cyberpunk 2077.

Блогер Dan Allen Gaming пройшов складний бойовик Sifu за 40 хвилин без єдиної смерті.

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