Персонаж ентузіаста дійсно нагадує скандинавського бога грому.

Фанати The Elder Scrolls V: Skyrim часто відзначаються різними досягненнями та експериментами. Наприклад, не так давно спідраннер пройшов гру за 72 хвилини без використання багів. А днями відвідувач форуму Reddit під псевдонімом teejbreakbeat зумів створити майже справжнього Тора.

Ентузіаст наділив свого героя суворою північною зовнішністю за допомогою багатого редактора персонажів. В якості зброї гравець використовував сталгрімову булаву, яка має блакитний відтінок і в цілому непогано замінює Мьольнір. А ще вона добре поєднується з важкою бронею такого ж кольору. Обладунки теж відмінно підходять під образ скандинавського громовержця.

Останньою рисою місцевого Тора стала шокові чари руйнування. Завдяки їм навколо героя струмує електрика, що підсилює враження. Відвідувачам Reddit робота teejbreakbeat дуже сподобалася. Вони поставили ролику ентузіаста майже десять тисяч лайків.

Трохи про інші досягнення користувачів в The Elder Scrolls V: Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Фанат під псевдонімом TheFogFrog пройшов Skyrim за допомогою одних лише вудок.

Автор: Назар Степорук