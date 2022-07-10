Rockstar Games зараз повністю зосереджена на розробці Grand Theft Auto 6.

Раніше на цьому тижні журналісти та інсайдери повідомили, що видавництво Take-Two Interactive і студія Rockstar Games вирішили не випускати ремастери Red Dead Redemption і GTA IV. Причиною став провал збірки Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Однак нещодавно з'ясувалося, що розробники заморозили ще один проект — RDR 2 для PS5 і Xbox Series.

Відомостями про це поділився інсайдер TezFunz2. Він спеціалізується на Іграх Rockstar і раніше неодноразово ділився правдивими даними до офіційного анонсу. Саме цей інформатор першим повідомив, що ремастери Red Dead Redemption і GTA IV відклали.

TezFunz2 написав, що чув про рішення не випускати RDR 2 для PS5 і Xbox Series. Аналогічна доля спіткала покращений редактор ігор від Rockstar. "Все було скасовано або заморожено на поточний момент", — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, 7 липня Rockstar опублікувала звернення до своє аудиторії. Студія повідомила, що припиняє підтримку Red Dead Online. У грі будуть повторюватися заходи, які з'являлися раніше. Користувачі також можуть розраховувати на знижки в магазині та нові поштові місії.

GTA Online продовжать постачати контентом, проте великих добавок найближчим часом чекати не варто. Причиною таких рішень стала необхідність в додаткових ресурсах для розробки Grand Theft Auto 6.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання тощо.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 18 875 осіб

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