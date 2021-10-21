Драугр відправився туди, звідки прийшов.

Десятки тисяч людей досі розважаються в The Elder Scrolls V: Skyrim. Вони вивчають світ, виконують завдання, б'ються і роблять забавні досягнення. До останніх відноситься недавній бій відвідувача форуму Reddit під псевдонімом w_actual проти драугра-головного ката. У битві гравець зміг зробити феноменально точний постріл, який забавно подіяв на могутнього ворога.

Сутичка сталася в одній з печер Скайріма. Користувач підійшов до гробниці, а з неї повстав драугр. W_actual миттєво відреагував на появу противника, відбіг на безпечну дистанцію і дістав арбалет. Потім ентузіаст здійснив три швидкі постріли, які забрали майже все здоров'я у ворога. Залишалося тільки добити недруга, але гравець вирішив зробити ще один залп. Він прицілився і відправив болт прямо в голову драугра-головного ката.

Точний постріл у поєднанні з фізичною моделлю The Elder Scrolls V: Skyrim призвів до веселого результату. Ударна хвиля віднесла ворога назад і поклала прямо в гробницю, звідки той з'явився. Модель противника настільки граціозно лягла в саркофаг, що навіть диву даєшся. Можливо, w_actual довго тренувався для досягнення потрібного ефекту, але результат все одно вражає.

Трохи про інші звершення в The Elder Scrolls V: Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування;

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Автор: Назар Степорук