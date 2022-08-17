Антагоніст з'являється перед будинком Кратоса ще до запуску заставки.

God of War — це масштабний екшен, який доверху наповнений різноманітними секретами і деталями. Багато з них продовжують знаходити через чотири роки після релізу. Це підтверджує нещодавній пост відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Navin7143Gamer. Він виявив в грі цікаву деталь, здатну нагнати остраху на користувачів.

Ентузіаст розкрив секрет за допомогою фоторежиму. Після епізоду з полюванням на початку проходження God of War головний герой Кратос з сином Атреєм повертаються додому. У цей момент і можна виявити деталь.

Якщо включити фоторежим і навестися на двері, то через щілину вдасться побачити Бальдра. Він з'являється перед будинком, як тільки герої заходять всередину. Однак антагоніст дасть про себе знати лише після активації заставки, тобто, коли спрацює потрібний тригер. Багатьом відвідувачам Reddit таке рішення розробників здалося моторошним.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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