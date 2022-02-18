Хлопець здатний дати здачі.

В God of War 2018 року гравці керують головним героєм Кратосом. Його син Атрей виступає помічником, якому можна віддавати команди. Наприклад, наказати стріляти в конкретного супротивника або застосувати певне вміння. Однак повноцінно контролювати хлопця не можна. Це вирішив виправити автор YouTube-каналу Speclizer. Він працює над модифікацією, яка зробить Атрея основним ігровим персонажем.

Перші напрацювання блогер продемонстрував у ролику, який присутній нижче. На відео показується битва з Незнайомцем та іншими ворогами. Син Кратоса здатний швидко переміщатися на арені і здійснювати кілька залпів поспіль з лука. Якихось унікальних здібностей у Атрея поки немає, але це і не дивно.

Модифікація Speclizer знаходиться в зародковому стані, і у неї багато інших, більш важливих проблем. Заміна головного героя вплинула на анімації. Тепер вони погано стикуються, особливо в моменти, коли Атрея атакують на ближній дистанії і збивають з ніг. Пересування теж потрібно допрацьовувати, так як іноді хлопець переходить від бігу до ковзання. Speclizer пообіцяв продовжити розробляти модифікацію і в майбутньому поділиться прогресом.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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