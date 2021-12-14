Шкода тільки, що ніяких цікавих секретів за кордонами доступного простору не виявилося.

The Matrix Awakens — це технодемо на рушії Unreal Engine 5, яке створили на честь близького виходу фільму "Матриця: Воскресіння". У проекті присутній реалістичний відкритий світ з високоточними моделями і ретельною деталізацією. Його можна вільно досліджувати пішки або за кермом транспортного засобу. Однак сюжету, місій і якихось цікавих механік в The Matrix Awakens немає. Саме тому користувачі шукають для себе інші розваги. Наприклад, гравець під псевдонімом tesfayeswetsuit знайшов спосіб, як вийти за межі відкритого світу і відправитися в місто на горизонті.Читайте такожВийшла коротка гра за мотивами нового фільму "Матриця: Воскресіння" на рушії Unreal Engine 5

У ролику нижче демонструється трюк ентузіаста. Він їхав на машині і увійшов в занос на мосту. Після цього tesfayeswetsuit вдарився бічною стороною автомобіля в загородження і перелетів через нього. Так ентузіаст опинився за межами відкритого світу The Matrix Awakens.

Як з'ясувалося, всі об'єкти за границями міста з технодемо — це ілюзія. Над водою простилається невидимий простір, по якому можна їздити. А мегаполіс на горизонті створений з об'єктів без фізичних властивостей. Через них можна проходити, нібито включений режим вільного польоту камери.

Коротко про The Matrix Awakens

У проекті є одна перестрілка. Крім неї, можна вивчати відкритий світ і їздити на машині.

У демоверсії присутня настройка "Матриці". Наприклад, користувачі вільні змінювати кольори навколишнього середовища.

The Matrix Awakens створили, як інтерактивний досвід за мотивами "Матриці: Воскресіння". Завантажити демоверсію можна безкоштовно на PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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Автор: Назар Степорук