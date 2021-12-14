Точність, якій позаздрить будь-який користувач.

У кожній з частин Battlefield знаходилися фанати, які здійснювали, здавалося б, неможливі вбивства. Трюк "Рендезука", коли потрібно вистрибнути з літака, збити ворожий винищувач з гранатомета, а потім сісти назад в кабіну свого транспортного засобу, і зовсім став культовим. Незважаючи на погану якість Battlefield 2042, в ній теж з'явилися гравці, що вражають своїми навичками. Один з них – відвідувач форуму Reddit під псевдонімом hotsaucehank. Нещодавно він здійснив феноменальний постріл зі снайперської гвинтівки.Читайте такожУ шутері Battlefield 2042 пінгвіни вважаються бойовою технікою-їх можна "вважати"

У ролику нижче показується, що ентузіаст перебував у засідці на даху висотки. Гравець використовував зброю з різними модифікаціями і якісною оптикою. Він прицілився, розрахував напрямок польоту кулі і зробив постріл прямо в голову противника. Той знаходився на даху іншого хмарочоса на дистанції 2050 метрів.

Відео доводить, що hotsaucehank навіть було складно розгледіти модель суперника. В оптиці вона здавалася маленькою рухомою точкою. Чіти тут ні при чому: в ролику немає слідів автоматичного наведення, та й на такій дистанції стороннє ПЗ не спрацює.

Детальніше про Battlefield 2042

У грі немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеер з трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціонувалися бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Проект розкритикували за різні геймплейні елементи. Наприклад, заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті гра рясніла технічними проблемами. Деякі з них, включаючи неправильну реєстрацію влучень, сильно заважали розважатися.

Battlefield 2042 отримала найнижчі оцінкі в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

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Автор: Назар Степорук