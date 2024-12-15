Користувач витратив цілий місяць на створення переконливого відео.

У 2022 році стався великий витік геймлею ранньої версії Grand Theft Auto 6. Відтоді почалися всілякі спекуляції на тему ігрового процесу GTA 6.

Учора, 14 грудня, на новоспеченому X-акаунті gta 6 americas leak з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано злитий геймплей GTA 6, а конкретно механіка міських камер спостереження, які тепер помічатимуть гравця і заважатимуть йому сховатися від поліції. Користувачі відразу припустили, що це один із фрагментів, який втік із Rockstar два роки тому, але чомусь досі не публікувався.

Пост в X зібрав 750 тисяч переглядів і привернув увагу відомих блогерів платформи. Однак уже через дві години на сторінці з'явився наступний твіт: "Вибач, чат, це не правда".

Блогеру Synth Potato вдалося зв'язатися з автором відео під ніком Long Long Time. Виявилося, що троль працював над роликом протягом місяця, старанно намагаючись відтворити вигляд GTA 6 зі справжніх витоків на Unreal Engine 5.

Фанат все ж зміг обдурити інтернет, багато хто дійсно повірив, що в GTA 6 міські камери тепер стежитимуть за гравцем. Long Long Time приділив багато уваги деталям, тій же панелі розробників, яку видно в ролику. Навіть після зізнання самого автора, під постом в X все ще є люди, які не вірять, що це несправжній геймплей.

Раніше ми розповідали, що фанат цілком зробив карту GTA 6, ґрунтуючись на чутках про гру. Вона вийшла вдвічі більшою, ніж відкритий світ GTA 5.

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