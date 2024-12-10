Сценаристів попросили бути толерантнішими щодо меншин і соціальних груп.

Журналіст видання Bloomberg Джейсон Шрайер підтвердив, що головними героями GTA VI стануть чоловік і жінка, натхненні злочинним дуетом Бонні та Клайд. Обидва персонажі, яких можна було побачити в дебютному трейлері, будуть іграбельними.

Однак загальний тон гумору і тролінгу над секс-меншинами та соціальними групами буде "м'якшим", ніж у попередніх частинах. Як повідомляється, керівники Rockstar Games попросили сценаристів уникати контенту, який ставав об'єктом жартів у попередніх частинах Grand Theft Auto.

Це не вперше, коли ми чуємо про те, що Rockstar Games, відома своєю сатиричною та шокуючою подачею, змінила вектор розвитку гри. Як повідомляється, це зумовлено зміненою культурою всередині компанії, зокрема після подій із BLM і скандалів, пов'язаних із токсичною робочою культурою та переробками під час створення Red Dead Redemption 2.

Відео дня

Що ще розповів Шраєр про наступну Grand Theft Auto

Розробка GTA 6 стартувала ще десять років тому, однак в активну студію проєкт перейшов тільки після виходу Red Dead Redemption 2 у 2018 році.

GTA 6 отримає масштабний мультиплеєрний режим. Rockstar планує протягом "багатьох років" випускати платний контент – очевидно, для мультиплеєра.

Гра вже кілька разів пропускала дедлайни, що є звичайною практикою в Rockstar. Take-Two заявляє, що тепер усе йде за планом.

Реліз GTA VI має відбутися восени 2025-го на Xbox Series і PS5. За словами джерел Шрейєра, деякі видавці дуже не хочуть перетинатися з одним із найочікуваніших відеоігрових релізів в історії, тому зволікають із вибором дат релізу своїх ігор. Розробники нібито хочуть зрозуміти, чи вийде GTA 6 вчасно, чи все ж таки буде відкладена на 2026 рік.

Поки творці GTA 6 показали тільки один трейлер. Можливо, що-небудь покажуть на церемонії The Game Awards уже 13 грудня. Принаймні фанати на це сподіваються, і в цього є причина: у хайп-трейлері ігрового "Оскара" можна помітити кадри з GTA 6.

2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік, якщо GTA 6 вийде вчасно, здатен порвати всі рейтинги і рекорди. Що говорити, якщо в одному тільки лютому вийдуть Kingdom Come: Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed і Monster Hunter Wilds.

Вас також можуть зацікавити новини: