Загалом виділили 5 номінантів.

Ми звикли виділяти найкращі ігри за якістю сценарію, захопливістю геймплею, деталізацією графіки, але організатори головної музичної премії "Греммі" вирішили виділити найкращі ігрові саундтреки.

Варто зазначити, що номінацію "Найкращий ігровий саундтрек" на "Греммі" запровадили тільки 2023 року. Першим переможцем стала композиторка Стефані Економу, яка написала музику для DLC Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.

Найкращий ігровий саундтрек на "Греммі 2025"

Avatar: Frontiers of Pandora - композитор Пінар Топрак

God of War Ragnarok: Valhalla - композитор Беар МакКрірі

Marvel's Spider-Man 2 - композитор Джон Паесано

Star Wars Outlaws - композитор Вілберт Рогет

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord - композитор Вініфред Філліпс

Премія "Греммі 2025" пройде в прямому ефірі 2 лютого.

Відео дня

Раніше ми розповідали, які ігри отримали номінацію на звання "Гра року" за версією премії Golden Joystick Awards. Крім того, стало відомо, що номінацію "Найкраща ігрова адаптація", віддали на розсуд глядачам, раніше переможця номінації мали обрати члени журі.

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