Відкрито голосування за звання найкращої гри року за версією Golden Joystick Awards

Організатори Golden Joystick Awards 2024 відкрили голосування за звання "Ультимативної гри року". У номінації представлено як і масштабні ААА-проекти на кшталт Dragon Age: The Veilguard, так і інді-гру Balatro, яка стала найвисоко оціненим Roguelike цього року.

Проголосувати за гру року може будь-хто на сайті Games Radar. Там же проходить голосування за найкращу ігрову екранізацію року, раніше планувалося віддати цю номінацію журі. Голосування триватиме до 8 листопада, а вже 21 листопада відбудеться премія нагородження в Лондоні.

Гра року:

  • Animal Well
  • Astro Bot
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Helldivers 2
  • Метафора: ReFantazio
  • Satisfactory
  • Ремейк Silent Hill 2
  • Tekken 8

Найкраща ігрова адаптація

  • Knuckles
  • Fallout
  • Borderlands
  • Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
  • Like a Dragon: Yakuza
  • Halo Season 2

Нагадаємо, що місяць тому пройшов перший етап голосування на Golden Joystick Awards 2024 за основні категорії. Найбільше номінацій отримали Astro Bot і Final Fantasy VII Rebirth.

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