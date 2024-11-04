Крім того, користувачі можуть проголосувати за найкращу ігрову адаптацію року.

Організатори Golden Joystick Awards 2024 відкрили голосування за звання "Ультимативної гри року". У номінації представлено як і масштабні ААА-проекти на кшталт Dragon Age: The Veilguard, так і інді-гру Balatro, яка стала найвисоко оціненим Roguelike цього року.

Проголосувати за гру року може будь-хто на сайті Games Radar. Там же проходить голосування за найкращу ігрову екранізацію року, раніше планувалося віддати цю номінацію журі. Голосування триватиме до 8 листопада, а вже 21 листопада відбудеться премія нагородження в Лондоні.

Гра року:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Метафора: ReFantazio

Satisfactory

Ремейк Silent Hill 2

Tekken 8

Найкраща ігрова адаптація

Knuckles

Fallout

Borderlands

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Like a Dragon: Yakuza

Halo Season 2

Нагадаємо, що місяць тому пройшов перший етап голосування на Golden Joystick Awards 2024 за основні категорії. Найбільше номінацій отримали Astro Bot і Final Fantasy VII Rebirth.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: