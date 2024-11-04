Організатори Golden Joystick Awards 2024 відкрили голосування за звання "Ультимативної гри року". У номінації представлено як і масштабні ААА-проекти на кшталт Dragon Age: The Veilguard, так і інді-гру Balatro, яка стала найвисоко оціненим Roguelike цього року.
Проголосувати за гру року може будь-хто на сайті Games Radar. Там же проходить голосування за найкращу ігрову екранізацію року, раніше планувалося віддати цю номінацію журі. Голосування триватиме до 8 листопада, а вже 21 листопада відбудеться премія нагородження в Лондоні.
Гра року:
- Animal Well
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- Final Fantasy VII Rebirth
- Helldivers 2
- Метафора: ReFantazio
- Satisfactory
- Ремейк Silent Hill 2
- Tekken 8
Найкраща ігрова адаптація
- Knuckles
- Fallout
- Borderlands
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
- Like a Dragon: Yakuza
- Halo Season 2
Нагадаємо, що місяць тому пройшов перший етап голосування на Golden Joystick Awards 2024 за основні категорії. Найбільше номінацій отримали Astro Bot і Final Fantasy VII Rebirth.