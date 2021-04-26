Один з акторів розповів, що взявся за озвучення сиквела, але розробники не підтвердили його слова.

Нещодавно український актор Олександр Вілков, який подарував свій голос Міченому, Бармену та іншим персонажам культового шутера S.T.A.L.K.E.R., повідомив, що взявся за озвучення сиквела.

Про це Вілков заявив на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях до одного з постів актор написав, що тільки приступив до озвучення, і що розробники "хочуть до зими". Однак не уточнив, що саме автори хочуть до зими – закінчити процес озвучення або випустити гру.

Втім, незабаром після цього Вілков видалив своїм коментарі. А в студії GSC Game World не підтвердили його слова.

Раніше розробники ділилися роликом, в якому демонстрували зовнішній вигляд членів фракцій "Обов'язок" та "Свобода", детально показували моделі зброї і редактор зубів персонажів. Але про дату виходу студія GSC Game World не повідомляла.

Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релізу буде доступний передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Гра вийде як на Xbox SeriesX/S, так і на ПК.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дія S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортається в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".

У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0, завдяки чому персонажі взаємодіятимуть один з одним і з оточенням без участі гравця.

Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі зможуть впливати на долю персонажів, локальні події та навіть на весь світ гри.

У другу частину повернуться старі локації і будуть додані нові. Також в грі з'являться Нові мутанти, артефакти і аномалії.

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Автор: Сергій Коршунов