Нещодавно український актор Олександр Вілков, який подарував свій голос Міченому, Бармену та іншим персонажам культового шутера S.T.A.L.K.E.R., повідомив, що взявся за озвучення сиквела.
Про це Вілков заявив на своїй сторінці в Instagram.
У коментарях до одного з постів актор написав, що тільки приступив до озвучення, і що розробники "хочуть до зими". Однак не уточнив, що саме автори хочуть до зими – закінчити процес озвучення або випустити гру.
Втім, незабаром після цього Вілков видалив своїм коментарі. А в студії GSC Game World не підтвердили його слова.
Раніше розробники ділилися роликом, в якому демонстрували зовнішній вигляд членів фракцій "Обов'язок" та "Свобода", детально показували моделі зброї і редактор зубів персонажів. Але про дату виходу студія GSC Game World не повідомляла.
Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релізу буде доступний передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Гра вийде як на Xbox SeriesX/S, так і на ПК.
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Дія S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортається в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
- Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".
- У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0, завдяки чому персонажі взаємодіятимуть один з одним і з оточенням без участі гравця.
- Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі зможуть впливати на долю персонажів, локальні події та навіть на весь світ гри.
- У другу частину повернуться старі локації і будуть додані нові. Також в грі з'являться Нові мутанти, артефакти і аномалії.