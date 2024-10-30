На консолях гра працюватиме в 60 FPS.

GSС

Давні фанати серії S.T.A.L.K.E.R напевно пам'ятають технічний стан минулих ігор на релізі. Сиквел має всі шанси не повторювати помилки попередників.

Технічний директор GSC Game World Євген Кулик розповів в інтерв'ю для видання Radio Times Gaming, що студія внесла низку модифікацій у рушій Unreal Engine 5, і тепер він заточений саме під S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

Наш рушій заснований на Unreal Engine 5.1, але в студії ми називаємо його 5.1.GSC, оскільки для створення такого масштабного світу нам знадобилося адаптувати його, переписати і поліпшити деякі інструменти для наших потреб.

Євген поділився, що інженери з GSC переробили системи рендерінгу та використання ресурсів комп'ютера, зокрема рушій тепер помірніше споживає оперативну пам'ять пристрою гравця.

Також раніше продюсер проєкту Слава Лук'яненко розповідав про продуктивність другого Сталкера на консолях. Так на Xbox Series X гра працюватиме в 60 FPS, з підтримкою режиму з більш красивою графікою, але в 30 FPS. На молодшій моделі Series S проєкт працюватиме в 30 FPS. Нагадаємо, що на Playstation гра не вийде.

Зараз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl перебуває на фінальних стадіях розробки. Реліз заплановано на 20 листопада на ПК і Xbox Series.

Багато журналістів уже встигли пограти в другий Stalker і скласти свою думку. Критики хвалять гру за великий опрацьований світ і варіативні завдання, деякі журналісти навіть порівнюють Heart of Chornobyl із серією Fallout у плані моральних виборів у квестах.

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