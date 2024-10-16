Видання IGN, GamesRadar і Gamespot уже пограли в другий Сталкер і поділилися думкою.

До виходу S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl залишається вже зовсім трохи, ігрові видання випустили великі прев'ю прийдешньої новинки, і їм є, що розповісти про гру.

Журналісти зійшлися на думці: S.T.A.L.K.E.R 2 залишилася вірна своїм хардкорним корінням і запропонує гравцям по-справжньому суворий і захопливий досвід виживання в постапокаліптичній Зоні.

IGN відзначає увагу до деталей і нелінійність ігрового процесу. Навіть невеликі рішення, такі як вибір, чи забрати предмети з тіла NPC, можуть призвести до несподіваних наслідків. Моменти, коли гравець змушений обирати між агресивним або мирним підходом до виконання місії, надають грі глибину і змушують замислюватися про кожен крок. Журналіст Дестін Легарі підкреслює, що кожна деталь, від реалістичної графіки до динамічних перестрілок, робить гру унікальною. На його думку, S.T.A.L.K.E.R 2 прекрасно балансує між екшеном і виживанням, зберігаючи атмосферу безвиході та напруги, притаманну серії.

GamesRadar зі свого боку помітила ще більш жорсткий підхід до гравця, де кожна помилка може призвести до смерті. Невчасно накладений бинт або неправильно обрана тактика в бою можуть коштувати життя, а велика кількість мутантів, аномалій і ворожих сталкерів створюють постійне відчуття небезпеки. Але саме ця нещадність робить S.T.A.L.K.E.R 2 таким привабливим досвідом.

Практично всі критики порівнюють моральні вибори, які пропонує зробити S.T.A.L.K.E.R 2, із серією Fallout. Журналіст видання Gamespot розповів про один з основних квестів, який йому довелося пройти в демо. У невеликому місті розгортається конфлікт між фракцією Warden, мілітарним угрупованням, що діє в Зоні, і місцевими жителями. Військові хочуть заарештувати сталкера, якого вони підозрюють у вбивстві їхніх людей, жителі міста ж не хочуть його видавати.

Гра пропонує вибрати сторону конфлікту: якщо ви вирішите допомогти Warden, то вони відправлять вас розслідувати вбивство за наводкою, яку їм дав місцевий житель. Тут гра надає можливість змінити сторону просто в середині сюжетної гілки і пустити Warden хибним слідом, чим журналіст і скористався.

Після цього гравець вирушив уже на реальні пошуки розшукуваного сталкера, тільки тепер з намірами допомогти. Йому довелося пробиратися через заповнений пастками млин і з боєм продиратися через печеру з невидимим мутантом, щоб знайти артефакт, заради якого сталкер і скоїв убивства.

Втім, чим закінчується історія, поки залишається загадкою. Відразу після знаходження артефакту демо закінчується. Хоч журналіст так і не дізнався наслідків своїх дій, йому зрозуміло, що Warden із цього міста нікуди не піде, і вони точно не залишать місцевих жителів у спокої, якщо так і не знайдуть підозрюваного.

Тривалість демоверсії становила дві години. Журналіст IGN зазначає, що цього недостатньо, щоб розкрити всі секрети Зони.

Зате вже через місяць у нас буде повно часу для цього. Реліз S .T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема вона буде в підписці Xbox Game Pass з першого дня релізу.

Нагадаємо, що сьогодні видання Eurogamer помітило, що Microsoft прибрала можливість оформити пробну місячну підписку на Game Pass. Це пов'язують зі скорим виходом Call of Duty: Black Ops 6, яка теж буде доступна в Game Pass з першого дня релізу.

Вас також можуть зацікавити новини: