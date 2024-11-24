При цьому за все проходження він не вбив жодної тварини або магічної істоти.

Один із користувачів Reddit занадто буквально сприйняв принципи Темного Братства з TES і пройшов Skyrim вбиваючи ворогів лише прихованим ударом.

Реддитор під ніком Peterlerock поділився своїм незвичайним проходженням TES V: Skyrim. Гравець зміг вбити 999 людей за допомогою прихованої атаки, при цьому за всю гру він не зачепив жодної тварини, драугра або Даедра. Своєю тисячною метою Peterlerock вибрав імператора Тіт Міда другого, якого можна зустріти у фіналі ланцюжка квестів Темного Братства.

Сам Peterlerock розповів, що для такого проходження він зібрав білд ілюзіоніста. Також гравець не проходив квести, пов'язані з вампірами, двемерами або драуграми, щоб не псувати статистику:

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"Здається, я хоча б раз зачистив усі місця в грі від бандитів/вигнанців/чорних магів. Доводиться шкодувати ворожок і випадкових вампірів (наприклад, Херна для Темного братства)"

Ще Peterlerock поділився, що не використовував багато навичок на початку гри, як-от красномовство, злом тощо, щоб не підвищувати рівень ворогів. Улюбленими заклинаннями гравця виявилися "Приглушення кроків" і "Заспокоєння". Тоді гра проходиться ніби на легкій складності, розповів Peterlerock.

Раніше ми розповідали, що блогер зміг повністю пройти Baldur's Gate 3 від першої особи за допомогою модів. Результат вийшов настільки цікавим, що Свен Вінке, геймдиректор гри, захотів повторити експеримент.

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