Grand Theft Auto 6 отримала нагороду "Найочікуваніша гра року" за версією Golden Joystick Award.

Grand Theft Auto 6 отримала нагороду "Найочікуваніша гра року" за версією Golden Joystick Awards.

У своїй промові розробники з Rockstar подякували фанатам, зазначивши, що без них усього цього не було б, і пообіцяли, що GTA 6 "підірве мозок" усім прихильникам серії і не тільки.

У Grand Theft Auto 6 неймовірна кількість людей роблять дивовижні речі. Абсолютно мозкопідривні речі. Тому для мене велика честь прийти сюди і прийняти цю нагороду від імені всіх.

Такої ж думки дотримується Бен Гінчліфф, колишній розробник Rockstar, який працював над GTA 6 до 2022 року. На його думку, реалізм і опрацювання нової GTA вразять уяву гравців.

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З моменту офіційної прем'єри GTA 6 минув уже майже рік. Перший трейлер нової частини великого автовикрадача зібрав запаморочливі 200 мільйонів переглядів на YouTube. Деякі фанати вже настільки зголодніли за новинами про гру, що будують теорії про дату виходу нового трейлера, ґрунтуючись на фазах місяця в анонсах GTA Online.

Реліз GTA 6 заплановано на осінь 2025 року. Найімовірніше, гра буде доступна на Playstation 5 і Xbox Series, а пізніше завітає і на ПК.

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