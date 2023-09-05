У мережі з'явилася ще один вкрай цікавий витік по шостій частині Grand Theft Auto, згідно з яким гаряче очікуваний бойовик може бути анонсований вже в наступному місяці, 23 жовтня.
Про це стало відомо з аудіозапису, опублікованого в Twitter, на якому Штраус Зельник, керівник Take-Two (власник Rockstar), на зустрічі з інвесторами розповідає про плани компанії щодо GTA 6, включаючи очікувані терміни запуску та офіційне оголошення.
- У ній звучать дві важливі дати – анонс 23 жовтня (2023 року) – з релізом ще через рік, 24 жовтня 2024-го.
Аудіозапис викликав дискусії щодо правдоподібності, деякі припускають, що він був згенерований за допомогою нейромереж. На користь того, що запис є реальним, говорить той факт, що на вимогу Take-Two запис було видалено з Twitter. Фінансові звіти компанії також вказують на реліз шостої частини в період з квітня 2024 по березень 2025 року, що теж дає аргумент щодо правдивості релізу в жовтні.
Нагадаємо, у вересні минулого року відбувся масштабний витік по GTA 6: у мережу потрапили геймплейні відео та скріншоти. У Rockstar Games пізніше підтвердили злив. Матеріали також містили згадку девкіта PS4, але чи вийде гра на минулому поколінні консолей, поки незрозуміло.
Все, що відомо про GTA 6 на цю мить
- Rockstar Games офіційно підтвердила розробку шостої частини на початку цього року, але не поділилася жодними деталями.
- Згідно із заявами інсайдерів, серія повинна повернутися до Vice City, ігрового аналога Маямі. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.
- На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати шляхом оновлень. Розробники хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.
- Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного з глави Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.