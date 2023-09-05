Анонс шостої частини може відбутися вже в наступному місяці – з релізом рівно через рік.

У мережі з'явилася ще один вкрай цікавий витік по шостій частині Grand Theft Auto, згідно з яким гаряче очікуваний бойовик може бути анонсований вже в наступному місяці, 23 жовтня.

Про це стало відомо з аудіозапису, опублікованого в Twitter, на якому Штраус Зельник, керівник Take-Two (власник Rockstar), на зустрічі з інвесторами розповідає про плани компанії щодо GTA 6, включаючи очікувані терміни запуску та офіційне оголошення.

У ній звучать дві важливі дати – анонс 23 жовтня (2023 року) – з релізом ще через рік, 24 жовтня 2024-го.

Аудіозапис викликав дискусії щодо правдоподібності, деякі припускають, що він був згенерований за допомогою нейромереж. На користь того, що запис є реальним, говорить той факт, що на вимогу Take-Two запис було видалено з Twitter. Фінансові звіти компанії також вказують на реліз шостої частини в період з квітня 2024 по березень 2025 року, що теж дає аргумент щодо правдивості релізу в жовтні.

Відео дня

Нагадаємо, у вересні минулого року відбувся масштабний витік по GTA 6: у мережу потрапили геймплейні відео та скріншоти. У Rockstar Games пізніше підтвердили злив. Матеріали також містили згадку девкіта PS4, але чи вийде гра на минулому поколінні консолей, поки незрозуміло.

Все, що відомо про GTA 6 на цю мить

Rockstar Games офіційно підтвердила розробку шостої частини на початку цього року, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, серія повинна повернутися до Vice City, ігрового аналога Маямі. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати шляхом оновлень. Розробники хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного з глави Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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