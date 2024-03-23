Поки що достовірно відомо, що нова частина культової серії вийде на PlayStation 5 і Xbox Series.

Grand Theft Auto VI, одна з найочікуваніших відеоігор в історії, як відомо, планується до релізу "колись у 2025-му", імовірно, на початку року. Але у студії Rockstar Games можуть виникнути проблеми з тим, щоб укластися в цей намічений термін.

Як повідомляє авторитетне видання Kotaku з посиланням на свої джерела, реліз гри все ще заплановано на весну 2025 року, однак перенесення дати виходу цілком реальне, оскільки розробники відстають від графіка виробництва. Наразі у Rockstar розглядають можливість перенесення релізу на кінець 2025 року або навіть на 2026-й, але це як крайній захід.

У Rockstar наполягають на тому, щоб співробітники повноцінно повернулися в офіс, щоб прискорити темпи розроблення, але цьому раді не всі працівники, кажуть джерела. Крім того, вони побоюються, що їх змусять перепрацьовувати, щоб вкластися в заплановані терміни.

Як писав Bloomberg, наприкінці лютого 2024 року Rockstar попросила співробітників повернутися в офіс на п'ятиденку – для фінальних стадій розробки GTA 6. Така вимога сподобалася не всім: члени команди назвали рішення начальства "нерозважливим" і висловили стурбованість з приводу скасування віддаленої роботи.

Поки що достовірно відомо, що GTA 6 вийде на PlayStation 5 і Xbox Series. Про реліз на комп'ютерах не згадується ні в трейлері, ні на офіційному сайті гри. Ймовірно, шоста частина спочатку з'явиться на консолях, а потім, через півроку-рік, її портують на ПК.

GTA 6: що відомо про наступну частину популярної серії

Дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті, а не 80-х. Також гравці зможуть відвідати і довколишні, менші міста.

У GTA 6 буде одразу два протагоністи і вперше в серії одним із них стане жінка. Сценаристи Rockstar надихалися історією Бонні та Клайда – знаменитих грабіжників банків часів Великої депресії США.

Зі злитого у вересні 2022 року білда відомо, що ігровий процес GTA 6 засновано на напрацюваннях GTA 5 і Red Dead Redemption 2. Як і в попередніх частинах GTA, тут потрібно буде досліджувати відкритий світ, використовувати вогнепальну зброю, грабувати магазини і водити машини.

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