Найімовірніше, нова частина культового кримінального бойовика Rockstar вийде на початку 2025 року.

У мережі з'явилася інформація від кількох інсайдерів щодо дати виходу GTA VI. В офіційному трейлері вказувалося, що гра має вийти колись у 2025-му. З високою долею ймовірності, очікуваний кримінальний екшен від Rockstar з'явиться в період з січня по березень наступного року.

День виходу GTA 6 складається з двох джерел:

Людина, яка вірно розкрила деякі деталі трейлера задовго до виходу ролика, каже, що розробники планують реліз на січень або лютий 2025-го.

Інший інсайдер, відомий точним зливом місяця виходу трейлера гри, заявляє, що GTA 6 надійде в продаж 18 лютого 2025. При цьому він додав, що другий трейлер збираються опублікувати цього квітня, а саундтреком стане ось ця пісня.

Це вікно збігається з інформацією популярного в ігровій індустрії журналіста – Джейсона Шраєра, який теж припускає, що випуску Grand Theft Auto VI варто чекати в перших місяцях 2025 року. Фінансові прогнози Take-Two (власник Rockstar) теж вказують на реліз шостої частини до березня 2025 року.

Як відомо. спочатку нова частина відомої франшизи вийде на консолях. Тобто реліз для ПК відбудеться, вочевидь, восени 2025 року.

GTA 6: що ми вже знаємо про гру

Дія гри розгорнеться у Вайс-Сіті - проте його сучасному варіанті, а не версії 80-х. У грі буде два головні герої – Лусія та Джейсон. Їхня лінія буде заснована на історії Бонні та Клайда, відомих грабіжників.

Уперше в історії GTA протагоністом стане жінка, а перемикатися між персонажами можна в будь-який час. Нагадаємо, що в попередній грі, GTA V, головних героїв було троє – Майкл, Франклін і Тревор. Вийде гра тільки на актуальних консолях PS5 і Xbox Series.

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