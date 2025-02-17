Офіційно дата виходу довгоочікуваного екшену досі не оголошена, тільки вікно для релізу – осінь 2025 року.

Журналісти відомого видання Kotaku вірять, що відгадали точну дату виходу GTA 6. Вони вважають, що прем'єра довгоочікуваного екшену відбудеться 28 жовтня 2025 року.

І справа не в якійсь секретній інсайдерській інформації – журналісти зробили такий висновок, ґрунтуючись на останніх новинах. Зокрема:

Видавництво Take-Two не так давно анонсувало реліз Borderlands 4 на 23 вересня. Цього місяця GTA 6 точно не вийде, оскільки компанія явно намагається уникнути конкуренції між своїми проєктами.

Якщо нова Grand Theft Auto вийде восени, але не у вересні, залишаються два місяці. Kotaku вважає, що жовтень – найімовірніший варіант: у листопаді традиційно Call of Duty бомбитиме "чарти", і Take-Two навряд чи захоче конкурувати з головною шутерною франшизою.

Кінець жовтня здається ідеальним часом, оскільки з релізу Borderlands 4 мине достатньо часу. 28 число Kotaku теж вибрав неспроста: це буде вівторок – день, у який Rockstar любить випускати свої ігри.

Видавництво Take-Two не так давно запевняло інвесторів у тому, що реліз GTA 6 досі запланований на осінь 2025 року. Ризик перенесення завжди є, але і розробники, і видавець упевнені у своїх силах випустити гру вчасно.

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Крім того, колишній розробник Rockstar впевнений, що зараз GTA 6 вже можна повністю пройти. На його думку, команда зараз відловлює баги і займається оптимізацією гри.

Тож продовжуємо сподіватися на осінній реліз, проте без зайвих очікувань – дуже багато чого може змінитися за ці місяці. Все-таки реліз настільки масштабної гри – це завжди гігантський ризик.

GTA 6: що відомо про найочікуванішу гру в історії

Дія розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. На нас чекає два протагоністи – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як "сучасні Бонні та Клайд".

Про геймплей поки що все не дуже зрозуміло. У єдиному на сьогодні трейлері показали нарізки кат-сцен, різні локації з краєвидами Вайс-Сіті та низку ігрових активностей, які властиві серії Grand Theft Auto.

Є інформація, що GTA 6 Online продаватиметься окремо від основної гри за меншу вартість. З огляду на досвід Red Dead Redemption 2 Online, такий варіант дійсно можливий.

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