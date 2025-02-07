Штраус Зельник запевняє, що компанія впевнена у своїх силах закінчити роботу над грою вчасно.

Take-Two Interactive опублікувала фінансовий звіт, у якому вкотре підтвердила, що очікувана GTA 6 вийде восени 2025 року, і перенесення проєкту поки не планується.

Водночас очільник Take-Two Штраус Зельник дав коментар IGN, де все ж попередив, що ризик перенесення завжди є, але і розробники, і видавець упевнені у своїх силах випустити гру вчасно:

"Послухайте, завжди є ризик перенесення, і я думаю, що щойно ви скажете такі слова, як "абсолютно", ви наврочите ситуацію. Тож ми почуваємося дуже впевнено".

В іншому інтерв'ю, цього разу VentureBeat, Зельник зазначив, що вони дуже рано поставили рамки релізу, тому перенесення теоретично все ж можливе: "У нашій справі завжди є ризики. Однак ми дали вузьке вікно для прийдешніх ігор. Зрештою, зараз лютий, і ми намітили графік релізів до кінця календарного року".

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Для Take-Two це буде грандіозний рік, перед GTA 6 у видавця вийде Mafia: The Old Country і Borderlands 4. Хоч і Civilization 7, яка нещодавно вийшла, теж під видавництвом Take-Two, зустріли не так привітно, схоже, що Зельник упевнений в успіхах компанії.

Раніше колишній розробник Rockstar запевнив, що зараз GTA 6 уже можна повністю пройти. На його думку, команда зараз відловлює баги та займається оптимізацією гри.

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