Поки нам відомо тільки те, що було показано в трейлері, включно з релізом у 2025 році на Xbox Series і PlayStation 5.

Наступного року вийде невеличка гра, про яку ви, можливо, чули. Вона називається Grand Theft Auto VI і є наступною частиною популярної пригодницької відеогри у відкритому світі.

Торік Rockstar Gamer нарешті випустила перший трейлер GTA 6. І поки що це все, чим студія поділилася з гравцями. Щоб скрасити очікування, фанати покадрово відтворили трейлер гри в реальному житті. І в них вийшло передати неймовірну атмосферу сонячного Маямі.

Для цього ютубер Ендрю Левітт і його друзі спеціально з'їздили до Флориди, щоб "відстежити кожну локацію з трейлера і зняти точно такі ж сцени в реальному житті". Відсутні фрагменти вони заповнили схожими кадрами з новин і соцмереж.

А ось оригінальний трейлер для порівняння:

GTA 6: що відомо про одну з найочікуваніших ігор в історії

Дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті, а не 80-х. Також гравці зможуть відвідати і довколишні менші міста.

У GTA 6 буде одразу два протагоністи і вперше в серії нам дадуть пограти за жінку. Сценаристи Rockstar надихалися історією Бонні та Клайда – знаменитих грабіжників банків часів Великої депресії США.

Зі злитого у вересні 2022 року білда відомо, що ігровий процес GTA 6 заснований на напрацюваннях GTA 5 і Red Dead Redemption 2. Як і в попередніх частинах GTA, тут потрібно буде досліджувати відкритий світ, використовувати вогнепальну зброю, грабувати магазини і водити машини.

GTA 6 планують випустити у 2025 році на Xbox Series X/S і PlayStation 5. Але була інформація, що розробка гри відстає від графіка, тому реліз можуть перенести на кінець 2025 року або навіть на 2026-й, але це як крайній захід. ПК-версія поки офіційно не підтверджена.

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