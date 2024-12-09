Epic Games зробила GTA Online для всієї родини.

Epic Games знову розширює межі всесвіту Fortnite, цього разу за допомогою соціальної рольової гри Brick Life, натхненної ігровими серверами в стилі Grand Theft Auto.

У Brick Life 32 гравці зможуть одночасно взаємодіяти у величезному LEGO-місті, обираючи собі ролі, від кур'єра до охоронця або суші-кухаря. Можна буде облаштовувати будинки, відвідувати різні заклади, на кшталт школи магії або клубу на даху, а також виконувати спільні завдання.

За словами розробників, Brick Life стане своєрідною "сімейною відповіддю" на рольові GTA-сервери, про що натякає і стилізований під Grand Theft Auto VI постер. Epic Games не приховує натхнення класикою жанру.

Крім того, компанія повідомила про перейменування виживача LEGO Fortnite на LEGO Fortnite Odyssey. Тепер назва LEGO Fortnite відноситься до хаба, що об'єднує всі ігрові проєкти LEGO всередині Fortnite.

Раніше ми розповідали про ще один режим для Fortnite, який був створений під натхненням від Counter-Strike. У грі з'являться командні матчі 5 на 5 від першої особи. Поки що режим запустять у тестовому вигляді.

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