Крім того, технічний директор гри згадав, що в San Andreas планувалося кілька окремих регіонів.

Grand Theft Auto: San Andreas відзначила свій 20-річний ювілей, і один активний фанат вирішив підкреслити цією подією випуск великого оновлення для популярного фанатського мода SilentPatch.

Ця модифікація, створена ентузіастом під псевдонімом Silent, давно вважається однією з найкращих для оригінальних ігор Rockstar Games, оскільки усуває безліч багів і покращує продуктивність без зміни початкової концепції ігор.

На честь ювілею розробник випустив наймасштабніше оновлення SilentPatch, одночасно зробивши вихідний код модифікації відкритим і розмістивши його на GitHub. Це дає змогу спільноті не тільки використовувати мод, а й робити свій внесок у його подальший розвиток.

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Оновлення містить безліч виправлень і поліпшень для GTA III, Vice City і San Andreas. Серед них - коректна робота фар у автомобілів, реалістичніші вибухи машин і поліпшене відображення відображень на металізованих поверхнях і додаткових деталях транспорту. Були виправлені проблеми з масштабуванням титрів і елементів інтерфейсу, що усуває труднощі з їхнім читанням на сучасних моніторах. Крім того, мод відновлює деякі приховані функції ігор, як-от мінімалістичний HUD у Vice City і San Andreas, що дає змогу відображати на екрані тільки найнеобхідніші елементи інтерфейсу. Були скориговані анімації персонажів: у GTA III поліпшено рухи під час керування човнами, а в San Andreas - під час їзди на квадроциклі.

Цікаво зазначити, що оновлення також усуває низку проблем із внутрішньоігровою фізикою і поведінкою NPC. У GTA III пішоходи тепер правильно реагують на автомобілі, що наближаються, а в San Andreas виправлено помилку, через яку члени банди могли несподівано залишати гравця під час місій. Також було внесено поліпшення в підтримку багатомоніторних систем і усунуто різні візуальні баги, пов'язані з ефектами постобробки та підводним відображенням.

Технічний директор оригінальної GTA: San Andreas Оббе Вермей поділився спогадами про створення гри. За його словами, спочатку планувалося, що три міста розташовуватимуться на окремих картах, і гравець переміщався б між ними потягами та літаками, як це було в перших двох частинах серії. Однак команда вирішила об'єднати всі міста в один великий відкритий світ, незважаючи на обмеження по пам'яті на PlayStation 2, що дало змогу створити більш цілісний і насичений ігровий досвід.

20 років тому ми випустили Grand Theft Auto: San Andreas. Спочатку планувалося, що три міста будуть на окремих картах, а гравець подорожував би між ними. Але в підсумку ми вирішили зробити один великий світ, і гра від цього тільки виграла. З днем народження, San Andreas. Ти вийшла чудовою.

Нагадаємо, що раніше Оббе Вермей розповідав, що над GTA 6 працюють ветерани студії. Серед них Сем Хаузер, один із засновників Rockstar, Аарон Гарбат, беззмінний арт-директор серії і Роб Нельсон, який керував розробкою Red Dead Redemption 2.

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