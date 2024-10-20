За нову частину Автовикрадача відповідають люди, які працюють із серією з часів GTA 3.

Колишній технічний директор Rockstar Games Оббе Вермея, який працював над серією Grand Theft Auto ще з третьої частини, повідомив, що приблизно 80% команди, яка працювала над Grand Theft Auto 4, все ще працює в Rockstar North над створенням GTA 6.

В ігровій індустрії часто виникає проблема витоку талановитих фахівців, що може негативно позначатися на якості проєктів. Після випуску останньої частини серії Rockstar зазнала низки змін і втратила кілька значущих співробітників. Однак, за словами Вермеія, основна частина досвідченої команди залишається на своїх місцях.

Серед ветеранів, які продовжують роботу над GTA 6, Аарон Гарбат, арт-директор серії з часів GTA 3, і Сем Хаузер, один із засновників студії. Режисером проєкту виступає Роб Нельсон, який раніше керував розробкою Red Dead Redemption 2. Ці фахівці зробили значний внесок у створення таких ігор, як Max Payne 3, Red Dead Redemption та інших.

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Незважаючи на відхід таких ключових персон, як Леслі Бензіс, Ден Хаузер і Майкл Ансворт, значна частина команди з багатим досвідом продовжує роботу над франшизою. З огляду на склад розробників і вражаючий перший трейлер, представлений минулого року, у шанувальників є всі підстави очікувати на високу якість нової гри.

Також Take-Two рішуче налаштована випустити GTA 6 восени 2025 року. На це вказує нещодавній річний звіт компанії, в якому сказано, що Rockstar Games продовжує працювати над Grand Theft Auto 6 і випустить її наступного року.

Трохи про GTA 6

Grand Theft Auto 6 - майбутня частина культової серії ігор із відкритим світом від студії Rockstar Games. Новин про шосту частину не було з моменту релізу анонсуючого трейлера. З нього стало відомо, що дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті, вигаданому місті, заснованому на Маямі. У грі буде два головні герої: жінка на ім'я Люсія і чоловік, ім'я якого поки невідоме. В інсайдерських витоках вони описувалися як сучасні Бонні та Клайд.

У дебютному трейлері не був показаний реальний геймплей; замість цього Rockstar продемонструвала нарізки кат-сцен і кадри з краєвидами Вайс-Сіті. Це дало змогу оцінити якість графіки, опрацювання неігрових персонажів, поїздки на різних транспортних засобах та ігрові активності. Також можна припустити, що карта буде значно більшою за Лос-Сантос із GTA 5. З чуток, гравці зможуть заходити в 70% будівель, що обіцяє безпрецедентний рівень взаємодії з навколишнім світом.

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