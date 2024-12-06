Ренді Пітчфорд укотре порушує NDA.

Засновник Gearbox Software і творець серії Borderlands Ренді Пітчфорд відомий тим, що горить своєю роботою, і в поривах показати громадськості результати своїх праць, нерідко розповідає те, що не повинен.

Цього разу Пітчфорд написав у своєму X (колишній Twitter), що вони зараз готують перший трейлер Borderlands 4, і він виходить хорошим. Розробник настільки не міг дочекатися прем'єри, що випадково видав закриту інформацію:

"Готую новий трейлер Borderlands 4, і він просто охріненний. Останній рендер взагалі зашибенний. Мені поки що не можна про це говорити, але мені плювати. Я В ШОКУ, йоу." "Я НЕ МОЖУ ДОЧЕКАТИСЯ ВИХОДУ ЦЬОГО ЧОРТОВОГО ТРЕЙЛЕРА!"

Офіційні акаунти Gearbox і Borderlands намагалися трохи пригальмувати Ренді, але він був невблаганний. Розробник розповів, що перший трейлер почнеться з останнього кадру тизера з палаючою маскою Психа.

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Але все таки вище керівництво Gearbox додзвонилося до Пітчфорда і зупинило його: "Так... Мій телефон розривається. Думаю, мені не слід було повідомляти, що в нас скоро буде трейлер. Винен. Вибачте (ні). Що зроблено, те зроблено, тож... не видаляю. Якщо ви не отримаєте від мене жодних звісток протягом тижня, будь ласка, зателефонуйте 911."

Раніше актор, який зіграв Астаріона в Baldur's Gate 3, розповів, що розробники масштабного мода Fallout: London півтора року ігнорували його лист із пропозицією попрацювати разом.

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