Одного разу інші розробники ополчилися проти геймдиректора в мультиплеєрі, тоді було вирішено, що дипломатія - страшна сила.

У Civilization 7 кардинально змінять систему дипломатії, і деякі коригування балансу були внесені після того, як розробники просто розгромили геймдиректора в одній із тестових ігор.

Як розповів геймдиректор Ед Біч в інтерв'ю журналу PC Gamer, у попередніх частинах серії дипломатія зводилася до обміну ресурсами і простих домовленостей. У Civilization 7 механіка стане глибшою: гравці зможуть підписувати договори, брати участь у спільних ініціативах з іншими цивілізаціями та використовувати нову систему впливу, яка дасть змогу справляти реальний вплив на хід гри.

"Тепер набагато складніше залишатися осторонь. Раніше дипломатія в мультиплеєрі була чимось другорядним, зводячись лише до переговорів між гравцями. Тепер у вас є важелі впливу, які реально змінюють хід партії".

Розробник також зізнався, що одне з важливих коригувань балансу з'явилося після того, як його власна команда розробників буквально знищила його в тестовій сесії: "Усі вирішили, що система військової втоми занадто жорстка. Тому що щойно я почав війну, всі гравці об'єдналися, щоб підтримати мого супротивника, і я виявився повністю паралізований".

Відео дня

Реліз Sid Meier's Civilization VII заплановано на 11 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що розробник Civilization розповів, як Civilization 5 викликала фурор серед інженерів НАСА.

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