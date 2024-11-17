Статистика ведеться з 2008 року.

Half-Life 2, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, поставила новий рекорд з одноразового онлайну в Steam.

За даними SteamDB, 16 листопада в Half-Life 2 одночасно грали 52 тисячі гравців, це найвищий онлайн з моменту початку спостереження в 2008 році. На жаль, статистикою онлайну на момент релізу в 2004 році сайт не володіє.

Минулий рекорд гра поставила в серпні 2021 року під час користувацького флешмобу Breaking the Bar, який був якраз спрямований на оновлення пікового значення онлайну гри. Гравці хотіли довести Valve, що серія Half-Life все ще популярна й улюблена гравцями. Тоді в Half-Life 2 одночасно грали 16 тисяч гравців.

Відео дня

Нагадаємо, що до 18 листопада Half-Life 2 можна забрати в Steam назавжди й абсолютно безкоштовно.

Раніше ми розповідали, що Valve випустила документальний фільм про створення Half-Life 2, де вперше показала геймплей скасованої Half-Life 2: Episode 3. Головною фішкою гри мала стати крижана гармата, за допомогою якої Гордон Фрімен міг будувати перешкоди, знерухомлювати ворогів і будувати нові шляхи для проходження.

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