У третьому епізоді мала з'явитися крижана гармата.

Valve скасувала Half-Life 2: Episode 3 багато років тому, але сьогодні у нас з'явився шанс уперше поглянути на геймплей невдалої третьої частини HL.

Фрагмент ігрового процесу був показаний у документалці про створення Half-Life 2, яку Valve опублікувала сьогодні на честь 20-річчя гри. Головним нововведенням мала стати крижана гармата, за допомогою якої гравець міг би вільно будувати перешкоди з льоду. Фізика руйнувань у льоду була як у скла, від влучень куль Комбайнів перепони розліталися б на осколки. Крім того, крижана гармата мала використовуватися в платформингу для побудови нових маршрутів проходження. Щось таке ми вже бачили в Prey 2017 року з гіпс-гарматою звідти.

Також розробники розповіли про новий тип ворогів, який мав з'явитися в третьому епізоді - слимаків. Це вкрай технологічна розробка фізичного рушія Source, слимаки мали реалістично огинати всі перешкоди у себе на шляху, просочуватися крізь сітчасті паркани. Ці вороги поглинали все у себе на шляху, крім того, вони могли розмножуватися поділом прямо на очах у гравця.

Half-Life 2: Episode 3 мав відбуватися в Арктиці в районі затонулого корабля Борей. Розробники встигли зробити кілька рівнів, які не пов'язані між собою. На запитання чому гра так і не дісталася до релізу сценарист Марк Лейдлоу пожартував: "А нам можна плакати в цій документалці?".

Однак група фанатів все ж робить спроби воскресити скасований проєкт. Project Borealis: Prologue, фанатська версія Half-Life 2: Episode 3, нещодавно вийшла в Steam.

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