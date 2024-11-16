Крім того, зараз Half-Life 2 можна безкоштовно забрати в Steam.

16 листопада 2004 року вийшла Half-Life 2, шутер, який став революційним проєктом. Сьогодні гра святкує ювілей і розробники з Valve підготували кілька подарунків для гравців.

По-перше Half-Life 2 можна безкоштовно забрати в Steam до 18 листопада. Valve випустила перше за довгий час велике оновлення: основну кампанію та епізоди об'єднали в одну гру, також тепер прямо з головного меню можна запустити технодемо рушія Source The Lost Coast.

Також у кампанію Half-Life 2 було додано режим проходження з коментарями від розробників. Valve зібрала кістяк команди, яка працювала над грою, і вони записали близько трьох годин історій і розповідей з часів розробки.

Valve зробила доступ до майстерні Steam з користувацькими картами прямо з головного меню. Тепер досить зайти у вкладку "Додатково" і можна завантажити будь-яку роботу.

Крім того, без уваги не залишився технічний бік гри. Valve додала кілька нових налаштувань графіки, тепер можна ввімкнути бікубічну фільтрацію, завдяки чому тіні та освітлення стають більш деталізованими. Були виправлені баги з геометрією, моделями персонажів, а також виправлені наративні помилки: тепер очі G-Man не світяться зеленим, а відображають дзеркальний відблиск, так, як було спочатку задумано.

Наостанок: Valve випустила величезний двогодинний документальний фільм, де головні розробники, зокрема Гейб Ньюелл, розповідають увесь шлях Half-Life 2 від задуму до релізу.

Раніше ми розповідали, що інсайдер знайшов інформацію про розробку Half-Life 3.

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