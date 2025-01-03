Це перший пост актора Майка Шапіро з 2020 року.

Разом із величезною кількістю фанатської інформації щодо Half-Life 3, місцями проскакує й офіційна. Актор озвучки G-Man Майк Шапіро тизерить щось, пов'язане з легендарною серією.

Рівно опівночі першого січня Шапіро запостив якийсь ролик на своїй сторінці X (колишній Twitter). У ньому він своїм фірмовим голосом людини в синьому костюмі обіцяє "несподівані сюрпризи" в новому році.

"Ось і минув ще один рік. Радий бачити і чути багатьох із вас. Нехай наступна чверть століття принесе стільки ж... несподіваних сюрпризів, м? Як і в першому тисячолітті... Але, знову ж таки, час мінливий. Як музика. До зустрічі в новому році"

У самій соціальній мережі ролик промаркований хештегом Valve, Halflife і GMan, тому до чого відсилається послання сумнівів не залишається.

Також варто зазначити, що Шапіро не надто активний в інтернеті. Останній пост на його сторінці X був ще 2020 року, і він теж був присвячений Half-Life. Тоді він вітав Half-Life: Alyx із перемогою на The Game Awards 2020.

Раніше відомий датамайнер ігор Valve заявив, що компанія вже не приховує, що розробляє Half-Life 3. У коді інших ігор компанії він знайшов повно слідів ігрових систем, які використовуються в новій частині шутера.

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