За словами Gabe Follower, Valve вже почала плейтести нової частини Half-Life. Якщо все пройде добре - анонс можна чекати у 2025 році.

Відомий датамайнер і блогер ігор Valve Gabe Follower представив свіжу добірку доказів, які свідчать про те, що компанія продовжує працювати над новою частиною Half-Life і вже навіть близька до офіційного анонсу.

У процесі аналізу матеріалів він виявив цілу низку інтригуючих знахідок, які навряд чи стосуються продуктів студії, що вже вийшли:

Згадки про посилену фізику пошкоджень, де в деяких об'єктів можуть відпадати частини під час влучання або смерті сутності

Записи, що натякають на систему, здатну автоматично визначати, які об'єкти виявляться зруйнованими, а які ні.

Посилання на технології від NVIDIA (Cuda, DLSS, SDK), які дають підґрунтя для припущень про можливе впровадження в гру рейтрейсингу.

Просунута система фізики волосся з можливістю змінювати кількість пасом, кольори та моделювати їхню фізичну поведінку.

Перші ознаки застосування mesh-шейдерів, що дають змогу ефективніше обробляти складні 3D-моделі.

Просунута фізика води

Також датамайнер зазначив, що зараз Valve набирає в штат величезну кількість розробників, зокрема й повертає старих, які працювали над Half-Life 2 20 років тому.

Відео дня

Крім того, Gabe Follower упевнений, що в проєкті, який він умовно називає "HLX", зараз проходить активна фаза внутрішніх і зовнішніх плейтестів. Якщо найближчими місяцями масштабних проблем не виявлять, то анонс Half-Life 3 вже у 2025 році йому здається цілком імовірним.

Раніше Gabe Follower уже ділився подробицями щодо розробки Counter-Strike 2 і Deadlock, які в підсумку підтвердилися.

Раніше ми розповідали, що в Steam вийшов пролог фанатської версії Half-Life 3.

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