Відомий датамайнер ігор Valve Тайлер Маквікер знайшов чергову пачку доказів, що Half-Life 3 перебуває в розробці.
Тайлер назвав своє відео "Valve вже навіть не намагається приховувати Half-Life 3". Датамайнер знайшов у файлах інших ігор Valve згадки безлічі ігрових систем, які ніяк не можуть належати до Dota 2, Counter-Strike 2 або Deadlock:
- Згадки про просунуті системи симуляції, як-от моделювання точок загоряння і плавлення різних матеріалів, включно з паливом.
- Використання загального ігрового середовища для створення ефекту безшовного світу.
- Параметри, пов'язані з дальністю стрибків, які, ймовірно, відносяться до інопланетних істот.
- Моделі поведінки штучного інтелекту, що включають такі параметри, як попередження союзників або необхідність задоволення базових потреб, наприклад, їжі.
- Системи поведінки NPC, зокрема зіткнення між різними типами істот.
- Налаштування, що стосуються симуляції фізики, такі як швидкість поворотів NPC або руху об'єктів.
- Звуковий ефект дробовика, доданий у ядро рушія Source, що, на думку датамайнера, вказує на тестування Valve нової зброї для гри.
Тайлер Маквікер уже знаходив згадки про просунуту фізичну симуляцію. На його думку, Half-Life 3 стане найбільш інноваційною грою, яка задасть нові стандарти для індустрії.
Раніше Тайлер Маквікер першим повідомив, що Valve готує нову гру в жанрі MOBA. Нею виявилася Deadlock, яка вийшла в закриту бету в серпні цього року.
Нещодавно Half-Life 2 відсвяткувала своє 20-річчя, на честь цього Valve показала геймплей скасованої Half-Life 2: Episode 3.