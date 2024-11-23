Тайлер Маквікер знайшов безліч слідів розробки Half-Life 3 у файлах інших ігор компанії.

Відомий датамайнер ігор Valve Тайлер Маквікер знайшов чергову пачку доказів, що Half-Life 3 перебуває в розробці.

Тайлер назвав своє відео "Valve вже навіть не намагається приховувати Half-Life 3". Датамайнер знайшов у файлах інших ігор Valve згадки безлічі ігрових систем, які ніяк не можуть належати до Dota 2, Counter-Strike 2 або Deadlock:

Згадки про просунуті системи симуляції, як-от моделювання точок загоряння і плавлення різних матеріалів, включно з паливом.

Використання загального ігрового середовища для створення ефекту безшовного світу.

Параметри, пов'язані з дальністю стрибків, які, ймовірно, відносяться до інопланетних істот.

Моделі поведінки штучного інтелекту, що включають такі параметри, як попередження союзників або необхідність задоволення базових потреб, наприклад, їжі.

Системи поведінки NPC, зокрема зіткнення між різними типами істот.

Налаштування, що стосуються симуляції фізики, такі як швидкість поворотів NPC або руху об'єктів.

Звуковий ефект дробовика, доданий у ядро рушія Source, що, на думку датамайнера, вказує на тестування Valve нової зброї для гри.

Тайлер Маквікер уже знаходив згадки про просунуту фізичну симуляцію. На його думку, Half-Life 3 стане найбільш інноваційною грою, яка задасть нові стандарти для індустрії.

Раніше Тайлер Маквікер першим повідомив, що Valve готує нову гру в жанрі MOBA. Нею виявилася Deadlock, яка вийшла в закриту бету в серпні цього року.

Нещодавно Half-Life 2 відсвяткувала своє 20-річчя, на честь цього Valve показала геймплей скасованої Half-Life 2: Episode 3.

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