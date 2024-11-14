За деякими даними, робота над нею почалася відразу після релізу Half-Life: Alyx.

Чутки про те, що Half-Life 3 реальна набирають обертів. Нову порцію інсайдів опублікував відомий датамайнер та інсайдер під ніком Gabe Follower.

За його словами, зараз Valve розробляють таємничий проєкт Half-Life X (він же – HLX), робота над яким стартувала одразу після релізу Half-Life: Alyx у 2020-му. За останній рік Valve запросила до себе багато фахівців, які працювали раніше над такими хітами, як Doom, Fortnite і Red Dead Redemption.

Датамайнер також звернув увагу на свіжі оновлення рушія Source 2, які стосуються динамічної погоди, просунутої поведінки персонажів, фізичної моделі транспортних засобів і навіть відображення волосся – такі речі, вочевидь, не потрібні CS 2 або Dota 2, але необхідні для сучасної одиночної сюжетної гри. Водночас у коді рушія вже деякий час спостерігаються заміни назви файлів HLVR на HLX – так зазвичай Valve підписує сиквели.

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Gabe Follower підсумовує, що всі ці зміни в Source 2 "кричать" про те, що технології Valve нарешті можуть впоратися з Half-Life 3. За його даними, HL 3 вже кілька разів піддавалася прототипуванню, проте напрацювання було відкладено через обмеження рушія. Тепер же, здається, у Valve є всі засоби для створення такого очікуваного триквела.

Нагадаємо, що Half-Life 3 досі не була офіційно анонсована. Цікаво, що днями на ПК відбувся реліз прологу "фанатської" версії Half-Life 3. За основу сюжету взято текст, опублікований сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в якому той описав передбачувані події третього епізоду Half-Life 2.

Відомо, що наступною грою Valve стане Deadlock. Це змагальний PvP-екшен від третьої особи у форматі "6-на-6". Наразі доступ до шутера можна отримати за запрошенням, повноцінний реліз очікують у 2025.

Також компанія розробляє другу версію Steam Deck, але приставка навряд чи вийде скоро. Якщо вірити витоку, реліз нового "Дека" заплановано на осінь-зиму 2026 року. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і, можливо, портативний Xbox.

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