Геймери зможуть відвідати засніжене місто-привид Рейвенхольм.

У Steam відбувся реліз прологу Project Borealis, неофіційного продовження Half-Life, створеного на рушії Unreal Engine 5. Проект безкоштовний, але для його запуску потрібна ліцензійна копія оригінальної Half-Life 2.

За основу сюжету Project Borealis ентузіасти узяли текст, опублікований сценаристом Half-Life Марком Лейдлоу, в якому той описав передбачувані події третього епізоду Half-Life 2.

У пролозі гравцям належить досліджувати засніжений Рейвенхольм, який сильно змінився з моменту подій другої частини серії. Автори заявили, що наповнили місто новими секретами і противниками, серед яких – снігові хедкраби.

Коли відбудеться реліз повноцінної версії гри, невідомо. Неофіційне продовження Half-Life перебуває в розробці з 2017 року.

Відео від розробників

Зазначимо, що справжня Half-Life 3 все ще перебуває в розробці. За останніми чутками, проєкт, чия розробка триває з 2021 року, продовжить сюжет Half-Life: Alyx (сцену після титрів, якщо бути точнішим), а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен.

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