Інсайдерські дані вдалося з'ясувати завдяки розслідуванню Bloomberg.

Журналісти Bloomberg Джейсон Шрайер і Діна Брасс опублікували велику статтю про проблемну розробку Halo Infinite. Вони розповіли, що гру планували зробити більш масштабною, але у 343 Industries не виходило реалізувати задумане. Проект довелося перенести, а врятував його лише прихід нового творчого директора.

Підготовка до створення Halo Infinite почалася в 2015 році. Під час виробництва 343 Industries стикалася з труднощами різного характеру. Гра створювалася на старому рушії, тому авторам було складно працювати з його інструментарієм. Команда навіть думала про перехід на Unreal Engine, але потім відмовилася від цього рішення. Керівництво 343 Industries постійно боролося за владу і ресурси, а багато співробітників в студії працювали за контрактом. Це створювало потік кадрів, який припинила Microsoft. Вона дозволила наймати людей на аутсорсі не більше ніж на 18 місяців. Якщо цього було недостатньо, від 343 Industries вимагалося взяти фахівця в штат.

Microsoft планувала випустити бета-версію мультиплеєра Halo Infinite ще в 2019 році, а сюжетну кампанію — в 2020. Однак в 2019-му гра загрузла в безодні проблем. У неї не було цілісного творчого бачення, через що дизайнери приходили на роботу і нічого не робили — вони чекали вказівок від керівництва. У Microsoft знали про погану якість демоверсії, яку показали влітку минулого року. Корпорація розраховувала, що користувачі поставляться до неї поблажливо, але в результаті стався великий скандал.

Хто врятував Halo Infinite

Ситуація в 343 Industries змінилася з приходом нового творчого директора — Джозефа Стейтена. Раніше він вже працював над Halo, а потім займався Destiny в складі Bungie.

Керівник підбадьорив команду і сказав, що серію завжди супроводжують невдачі на етапах публічних показів. Він також переконав Microsoft надати 343 Industries стільки додаткового часу, скільки знадобиться. Слова Стейтена укупі з публічною реакцією на демоверсію переконали корпорацію.

Спочатку Halo Infinite хотіли зробити схожою на The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однак потім з гри вирізали дві третини контенту, а відкритий світ став набагато компактнішим.

Автор: Назар Степорук