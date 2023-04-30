Ролик вийшов досить стильним.

Після публікації ключового арту серіалу Twisted Metal за мотивами однойменної ігрової серії для PlayStation виникли побоювання за якість шоу. Однак нещодавній перший трейлер розвіяв сумніви. Ролик вийшов досить стильним і демонструє хаос укупі з веселощами, як основу атмосфери картини.

Спочатку на відео показується головний герой Джон Доу в особистому автомобілі. Він заряджає двоствольну рушницю, вмикає енергійну музику і звертається до глядачів, розбиваючи четверту стіну: "Пані та панове, запускайте свої двигуни". Потім протагоніст відкриває стрілянину з кулеметів, прикріплених до машини, і відправляється в напівзруйноване місто, яке охоплене хаосом.

А в другій половині ролика глядачам мигцем показали центрального лиходія — клоуна-психопата "Ласуна". Антагоніст знаходився у своїй вантажівці для морозива. У машині розвішені численні знаряддя для тортур, які помітні в одному з кадрів трейлера.

Головне, що в трейлері розкрили дату релізу серіалу. Прем'єра шоу відбудеться в стрімінговому сервісі Peacock 27 липня.

Twisted Metal: що відомо про серіал

Шоу створюється за мотивами однойменної гоночної серії. У ній користувачі змагалися з противниками на трасах, використовуючи бойові властивості автомобілів.

Роль головного героя Джона Доу виконає Ентоні Макі ("Месники"," Смертельна зона","банкір"). Сюжет присвятять його протистоянню з божевільним клоуном Нідлзом Кейном на прізвисько "ласун".

У серіалі також знялися Самоа Джо, Нів Кемпбелл, Томас Хейден Черч та інші актори.

Шоу Twisted Metal вийде на стрімінговому сервісі Peacock, дата запуску поки невідома.

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