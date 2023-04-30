Після публікації ключового арту серіалу Twisted Metal за мотивами однойменної ігрової серії для PlayStation виникли побоювання за якість шоу. Однак нещодавній перший трейлер розвіяв сумніви. Ролик вийшов досить стильним і демонструє хаос укупі з веселощами, як основу атмосфери картини.
Спочатку на відео показується головний герой Джон Доу в особистому автомобілі. Він заряджає двоствольну рушницю, вмикає енергійну музику і звертається до глядачів, розбиваючи четверту стіну: "Пані та панове, запускайте свої двигуни". Потім протагоніст відкриває стрілянину з кулеметів, прикріплених до машини, і відправляється в напівзруйноване місто, яке охоплене хаосом.
А в другій половині ролика глядачам мигцем показали центрального лиходія — клоуна-психопата "Ласуна". Антагоніст знаходився у своїй вантажівці для морозива. У машині розвішені численні знаряддя для тортур, які помітні в одному з кадрів трейлера.
Головне, що в трейлері розкрили дату релізу серіалу. Прем'єра шоу відбудеться в стрімінговому сервісі Peacock 27 липня.
Twisted Metal: що відомо про серіал
- Шоу створюється за мотивами однойменної гоночної серії. У ній користувачі змагалися з противниками на трасах, використовуючи бойові властивості автомобілів.
- Роль головного героя Джона Доу виконає Ентоні Макі ("Месники"," Смертельна зона","банкір"). Сюжет присвятять його протистоянню з божевільним клоуном Нідлзом Кейном на прізвисько "ласун".
- У серіалі також знялися Самоа Джо, Нів Кемпбелл, Томас Хейден Черч та інші актори.
- Шоу Twisted Metal вийде на стрімінговому сервісі Peacock, дата запуску поки невідома.