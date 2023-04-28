Картинка виконана в рожевих тонах.

Зйомки серіалу Twisted Metal за мотивами однойменної ігрової серії для PlayStation завершилися ще в серпні минулого року. Однак з тих пір інформація про екранізацію не надходила. А нещодавно стрімінговий сервіс Peacock раптово опублікував ключовий арт адаптації.

Картинка включає назву, оповиту рожевим димом від двох ракет. На передньому плані в машині сидить головний герой Джон Доу у виконанні актора Ентоні Макі. Автомобіль оснащений невеликим кулеметом, який веде вогонь.

А на задньому плані присутня вантажівка "Ласунки". Це божевільний клоун-психопат з палаючою головою, який стане головним лиходієм в серіалі. Фанатам ігрової серії Twisted Metal він добре знайомий, адже був присутній в кожній частині франшизи. Справжнє ім'я антагоніста — Нідлз Кейн.

Відео дня

Стрімінговий сервіс Peacock також пообіцяв, що більше інформації про серіал з'явиться сьогодні, 28 квітня. Можливо, глядачам покажуть перший трейлер.

Twisted Metal: що відомо про серіал

Шоу створюється за мотивами однойменної гоночної серії. У ній користувачі змагалися з противниками на трасах, використовуючи бойові властивості автомобілів.

Роль головного героя Джона Доу виконає Ентоні Макі ("Месники"," Смертельна зона","банкір"). Сюжет присвятять його протистоянню з божевільним клоуном Нідлзом Кейном на прізвисько "ласун".

У серіалі також знялися Самоа Джо, Нів Кемпбелл, Томас Хейден Черч та інші актори.

Шоу Twisted Metal вийде на стрімінговому сервісі Peacock, дата запуску поки невідома.

Вас також можуть зацікавити новини: