З'явилося відео розбирання консолі.

Офіційний реліз Playstation 5 Pro запланований лише на 7 листопада, але деякі гравці, які попередньо замовили консоль, вже отримали її у свої руки та охоче діляться змінами, які зробила Sony.

Головним сюрпризом стало додавання додаткових 2 ГБ оперативної пам'яті типу DDR5. На думку фахівців, RAM буде зарезервована під операційну систему консолі, що дасть змогу розробникам повністю використовувати всі 16 ГБ відеопам'яті GDDR6.

Характеристики Playstation 5 Pro

Процесор AMD Zen2, 8 ядер 16 потоків

Графіка RDNA 16,7 TFLOPS

Оперативна пам'ять: GDDR6 16 ГБ + DDR5 2 ГБ

Потужність 390 Вт

SSD 2 ТБ із додатковим слотом M2

Також уже з'явилися перші відео розбирання консолі. Автори каналу португальського YouTube-каналу TAG повністю розібрали консоль для відео. Що відразу впадає в очі - більш зручне для користувача розташування CMOS батарейки. Тепер будь-який гравець зможе самостійно замінити джерело живлення в разі його виходу з ладу.

Нагадаємо, що після анонсу Playstation 5 Pro фахівці з Digital Foundry провели експеримент, скільки коштуватиме зібрати ПК, який можна порівняти з характеристиками консолі. Результат невтішний: менш ніж за 1000 доларів такий комп'ютер не придбати.

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