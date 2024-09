Розробники поділилися як будуть використовувати потенціал Playstation 5 Pro.

Кілька тижнів тому Sony показала Playstation 5 Pro і одразу ж отримала здивування гравців: користувачі почали скаржитися на відсутність ігор, заради яких хотілося б придбати Pro версію консолі.

У відповідь на невдоволення гравців, розробники поділилися ідеями як вони збираються використовувати технологічний потенціал Playstation 5 Pro. Більшість студій цілиться на високий фреймрейт за 4К роздільної здатності, але є й сміливі пропозиції на кшталт 8К роздільної здатності за 60 FPS у Gran Turismo 8 та режиму зі 120 FPS у Resident Evil Village.

Gran Turismo 8

Найцікавіша заява надійшла від Шучі Танако, головного програміста Polyphony Digital, яка працює над серією гоночних симуляторів Gran Turismo. У новій, восьмій номерній частині, розробник обіцяє експериментальний режим для PS5 Pro, в якому гра працюватиме у 8К роздільній здатності за 60 кадрів за секунду завдяки технології суперсемплінгу PlayStation Spectral Super Resolution. Крім того, Танако запевняє, що разом із цим гра ще й використовуватиме трасування променів прямо в перегонах, чого до цього в іграх серії не було.

Horizon Forbidden West

Директор Guerilla Games запевняє, що вони зуміли змусити Horizon Forbidden West працювати в 60 кадрах у режимі графіки "якість". Також вдалося поліпшити і саму картинку: тіні та модельки персонажів стали ще більш деталізованими.

Також було згадано, що нещодавно анонсований ремастер першої частини Horizon отримає нативну версію на PS5, в якій будуть реалізовані всі переваги Pro версії.

The Last of Us

Опус Ніла Дракмана отримає спеціальний режим графіки, який буде доступний тільки на PS5 Pro. За допомогою все тієї ж технології PSSR в ігри серії можна буде пограти в 4К роздільній здатності при 60 FPS, запевняє головний програміст Naughty Dog Вінсент Марксен.

Resident Evil Village

Окрім новинок, розробники також шукають застосування PS5 Pro і в старих іграх. Так у Resident Evil Village з'явиться режим з технологією PSSR, який працюватиме у 120 FPS в "ультра високій роздільній здатності", як повідомляє Capcom.

Що таке PSSR

Давайте розберемо, що ж це за технологія, на яку сподіваються всі розробники. Playstation Spectral Super Resolution - це технологія масштабування на основі штучного інтелекту. За допомогою неї можна апскейлити роздільну здатність гри без втрат у якості картинки. Для прикладу візьмемо The Last of Us Remastered: технічно на PS5 Pro вона працює в 1440P, але завдяки PSSR картинка має вигляд як за 4К роздільної здатності, а навантаження на систему таке саме, як за 2К. На ПК такі технології існують уже кілька років, найпопулярніші це Nvidia DLSS і AMD FSR.

За словами головного архітектора Playstation Марка Церні, PSSR також планують інтегрувати в ігри для Playstation VR2. Однак термінів реалізації цього компанія поки не оголошувала.

Нагадаємо, що нещодавно Digital Foundry назвала конфігурацію ПК, потужність якого можна порівняти з Playstation 5 Pro. Виявилося, що така збірка коштуватиме майже як дві Pro версії консолі.

