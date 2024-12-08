Хідео Кодзіма вже тестує ранню версію Death Stranding 2 і, судячи з усього, стикається з деякими несподіваними складнощами.
Про це стало відомо завдяки публікаціям асистентки розробника - Аяко Терашими, яка регулярно ділиться фотографіями Кодзіми за грою. На знімках він може виявитися втомленим або зайнятим чимось стороннім, а нещодавно сам геймдизайнер зізнався, що не зміг уникнути прикрих промахів під час віртуальної доставки:
"Я двічі задрімав просто за кермом і врізався на транспорті в урвище. Просто не виспався"
Передбачається, що більш детальною інформацією про Death Stranding 2 автори поділяться вже 13 грудня на церемонії The Game Awards. Гра була анонсована майже два роки тому, відтоді розробники лише показали кілька фрагментів геймплею і згадали про фоторежим на Tokyo Game Show. Вихід проєкту очікується 2025 року на ПК і Playstation 5.
Раніше ми повідомляли, що Кодзіма хоче перевинайти кінематограф своєю екранізацією Death Stranding. Для цього він залучив до роботи відому незалежну студію A24.