Загалом гравці в Death Stranding пройшли близько півтора мільярда кілометрів, діляться в Kojima Production.

Дебютній грі Kojima Productions - Death Stranding виповнилося 5 років. У зв'язку з цим студія та особисто засновник компанії Хідео Кодзіма вирішили подякувати гравцям за результати, яких змогла досягти гра.

У святковому відео, присвяченому події, Kojima Productions розповіла, що за 5 років було продано понад 19 мільйонів копій Death Stranding. Також у компанії поділилися кумедною ігровою статистикою: загалом гравці доставили понад 3 мільярди посилок і пройшли пішки близько 1.5 мільярда кілометрів. Наостанок Kojima Productions подякувала всім гравцям за натхнення, яке вони подарували розробникам.

Ваші історії, творіння, повідомлення та любов до нашої гри по-справжньому надихають нас щодня. І це тільки початок тих мостів, які ми будуватимемо разом. Від імені всіх співробітників Kojima Productions - спасибі, що розділили з нами цю подорож.

Крім того, до свята приєднався сам Хідео Кодзіма. У своєму ролику геймдизайнер подякував ком'юніті гри за те, що ті все ще грають у Death Stranding і підтримують у ній життя: "Минуло вже 5 років із релізу. Багато хто з вас усе ще продовжує грати. Косплеєри все ще косплеять. Багато хто все ще ділиться зі мною своїми фотографіями, які вони зробили у фотомоді. Я дуже вдячний вам за це."

Також Кодзіма нагадав про підготовлюваний сиквел - Death Stranding 2: "Зараз розробка перебуває на найвідповідальнішій стадії, де ми вибудовуємо саму гру. У мене хороші передчуття, я впевнений, що це буде чудова робота".

Студія поки не готова оголосити дату релізу Death Stranding 2, але закликає стежити за новинами про гру.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Death Stranding отримає екранізацію. Виробництвом займеться студія A24 відома своїм авторським кіно, наприклад "Все, скрізь і відразу". При цьому сам Кодзіма виступить тільки в ролі продюсера, режисирувати фільм буде хтось інший.

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