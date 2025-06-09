Для гри влаштували спеціальний півторагодинний івент.

На спеціальному півторагодинному івенті в Лос-Анджелесі, присвяченому Death Stranding 2: On the Beach, Хідео Кодзіма показав свіжий геймплей і поділився новими деталями.

Ведучим виступив Джефф Кілі, а компанію Кодзімі склали актори Трой Бейкер і Сіорі Куцуна, а також музикант Woodkid. Разом вони обговорили, як працювали над проєктом і які емоції викликає продовження історії.

На заході показали понад 20 хвилин ігрового процесу. Зокрема сцени з героїнею Ель Фаннінг і масштабне бойове зіткнення Сема з солдатами нового антагоніста на ім'я Ніл. Гравцям продемонстрували стелс, стрілянину, спецефекти і постановку боїв.

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Кодзіма окремо зупинився на музичному супроводі. Він, за його словами, адаптується під стиль гри: якщо Сем біжить - звучать ударні, якщо завмирає - музика завмирає теж. Так кожен маршрут звучить по-своєму, створюючи унікальний досвід проходження.

Підтвердили і нову механіку - можливість викликати дирижабль DHV Magellan після підключення до Хіральної мережі. На ньому можна буде стежити за прогресом екіпажу.

Серед іншого показали сцену з початку гри, де Сем і Лу пробираються через гори Мексики. У грі можна вступати в бій із павукоподібними хіральними тварюками або уникати їх, при цьому музика підлаштовується під напругу моменту.

Також показали землетруси, під час яких потрібно стояти абсолютно нерухомо, щоб не впасти. У снігових регіонах - лавини, які теж впливають на карту.

Реліз Death Stranding 2: On the Beach заплановано на 26 червня ексклюзивно на PS5.

Раніше Хідео Кодзіма заявив, що аніме за Death Stranding перебуває у виробництві. Серіал не переказуватиме гру, а розповість власну історію.

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