Хідео Кодзіма дав інтерв'ю, в якому поділився своїми творчими планами.

Відомий японський геймдизайнер Хідео Кодзіма, творець серій Metal Gear і Death Stranding, активно працює над кількома проєктами, один з яких, за його словами, "не схожий ні на що інше".

У недавньому інтерв'ю виданню Variety Кодзіма розповів про розробку Death Stranding 2, продовження успішного оригінального проєкту. Але особливий інтерес викликає гра під назвою O.D., яку він описує як ризиковану і нову для нього. "Це гра, але не така, як усі інші", - зазначив він.

Крім того, Кодзіма працює над шпигунським трилером Physint, який перебуває на ранній стадії концепції. Подробиць про цю гру поки небагато, але сам геймдизайнер називає її духовним спадкоємцем серії Metal Gear.

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Не обійшлося і без новин про фільм за мотивами Death Stranding. Кодзіма повідомив, що займається його адаптацією, але не планує виступати в ролі режисера через зайнятість в інших проєктах. "Я допоможу з сюжетом і контролюватиму процес, але режисирувати не буду", - поділився він.

Хідео Кодзіма також підкреслив важливість незалежності у своїй роботі. Після звільнення з Konami у 2015 році він заснував власну студію Kojima Productions, прагнучи створювати проєкти без обмежень великих компаній. "Ми - інді! Ми ніколи не знаємо, коли можемо закритися. Але я створюю, тому що хочу", - сказав він.

Крім ігор і фільмів, Кодзіма розглядає можливість розширення в інші медіа, такі як аніме і телесеріали. Він вважає, що межі між іграми, кіно та іншими формами цифрової розваги поступово стираються і хоче бути частиною цієї еволюції.

Також нагадаємо, що Konami опублікувала прев'ю до саундтреку Silent Hill 2 Remake, музикою знову зайнявся легендарний Акіра Ямаока. Уже можна послухати уривки з нових версій "Theme of Laura" і "Promise".

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