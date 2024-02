Реліз в 2025 році ексклюзивно на PS5.

Під час презентації State of Play компанія Sony і студія Kojima Productions представили епічний сюжетний трейлер пригодницького екшену Death Stranding 2. Також автори розкрили підзаголовок сиквелу: він буде називатися On The Beach.

У майже 10-хвилинному ролику продемонстрували нову главу в подорожі Сема Бріджеса у виконанні Нормаса Рідуса, якому вкотре належить вивчити барвисті регіони і зіткнутися з усілякими небезпеками й старими знайомими. У героя з'являться нові транспортні засоби, а ще буде база на кораблі.

Також у ролику промайнули герої Леа Сейду, Ель Фаннінг і Джорджа Міллера – режисера серії постапокаліптичних бойовиків "Божевільний Макс". Death Stranding 2 вийде ексклюзивно на PlayStation 5. Реліз у 2025 році.

Це, мабуть, найефектніший трейлер, який ви сьогодні подивитесь. І не важливо, геймер ви або роками не тримали геймпад в руках – це просто вражає.

Про що була перша частина Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварюки, а вцілілі сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

